Как сообщает пресс-служба Костанайской областной станции скорой медицинской помощи, в районе КСК начала работу новая подстанция.
В часы пик, когда дорожная сеть испытывает максимальную нагрузку, время маршрута бригады может увеличиваться. Размещение оперативной бригады непосредственно в районе КСК позволит значительно сократить время прибытия медиков. Подстанция «Северная» открыта по примеру успешно работающей подстанции «Южная» в районе КЖБИ.
«Это решение — шаг навстречу безопасности и своевременной помощи жителям северной части города», — сообщили в пресс-службе.
В ближайшее время планируется запуск подстанции в микрорайоне «Береке».
