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Новая полезная функция появится в WhatsApp

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В мессенджере WhatsApp появится возможность массовой рассылки фото и видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

При отправке изображения, видео или GIF-анимации пользователю будет предложено выбрать несколько получателей или возможность опубликовать изображение в статус. Отметим, что сейчас рассылка возможна исключительно при отправке медиа из вкладки «Камера».

На данный момент эта функция доступна в бета-версии мессенджера для смартфонов на базе Android. Согласно данным портала, в будущем обновлении бета-версии WhatsApp для iOS будет добавлен тот же обновленный интерфейс, включая возможность выбора разных получателей.

Уточняется, что функция еще находится в стадии разработки, и информации о дате выхода пока не сообщается.

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