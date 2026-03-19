В Заречном завершается строительство новой поликлиники — одного из самых ожидаемых медицинских объектов района. Работы стартовали ещё в мае 2023 года, однако сроки сдачи неоднократно переносились. По словам властей, ситуация находилась на особом контроле.

«Финансирование не прекращалось»

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что проект полностью обеспечен финансированием, а подрядчику пришлось ускорить темпы работ.

«Финансирование есть в полном объёме, оно не прекращалось. Мы даже подавали в суд на подрядчика, и его обязали ускориться. Думаю, в их интересах завершить объект в обозначенные сроки», — заявил глава региона.

Объект на финальной стадии

На сегодняшний день строительство находится на завершающем этапе. Трёхэтажное здание с цокольным уровнем будет рассчитано на 250 посещений в смену.

Подрядчику осталось завершить работы по инженерным коммуникациям и доработать фасад. Открытие поликлиники, по предварительным данным, ожидается уже в ближайшие два-три месяца.

После запуска сюда планируется перевести районную больницу и поликлинику, которые сейчас работают в условиях, не соответствующих современным требованиям.

Проблемы старых помещений

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения области Алмас Абилгазин, медицинские учреждения на протяжении многих лет размещаются в арендованных помещениях.

«Собственного здания нет — учреждения арендуют помещения с 1999 года. Ежегодные затраты превышают 150 миллионов тенге. При этом наблюдается дефицит площадей, несоответствие санитарным нормам и ограниченный доступ к диагностике», — отметил он.

Новые возможности для пациентов

Сегодня районная больница обслуживает более 50 тысяч человек. При этом из 14 участков у половины врачей нет собственных кабинетов — специалистам приходится работать посменно, деля одно пространство.

В новой поликлинике таких проблем, по заверениям властей, не будет. Здесь разместятся узкие специалисты, включая:

маммологов

онкологов

невропатологов

хирургов

Отдельное внимание уделят детскому приёму. Кроме того, запуск нового здания позволит снизить нагрузку на бюджет за счёт отказа от аренды.

Вопрос транспорта и дальнейшие планы

Жителей также волнует доступность новой поликлиники, так как она расположена на окраине населённого пункта. Однако власти уверяют — транспортная инфраструктура будет развиваться.

«Сейчас кажется, что это окраина. Но посёлок активно застраивается, и в будущем здесь будет полноценный жилой массив. Безусловно, будет организовано автобусное сообщение», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

При этом вопрос со стационаром районной больницы, который также размещён в арендуемом здании, пока остаётся открытым и находится на стадии проработки.

Развитие медицины в регионе

По данным акима области, за последние три года в сельской местности построено 34 объекта первичной медико-санитарной помощи. Всего в регионе сегодня функционирует 440 медицинских организаций.

