Новая программа льготного автокредитования. Первые подробности

Всего на льготные автокредиты Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК хочет направить 250 млрд тенге до 2027 года. 150 — из госбюджета и ещё 100 млрд — из собранных в виде утильсбора «Оператором РОП».

Государственные деньги (для начала 30 млрд) предполагается запустить в программу уже в 2022 году. В следующем гражданам выдадут ещё 45 млрд, в 2024-м — 50 и т. д. Как рассказали в Управлении автомобилестроения МИИР РК, вопрос с «роповскими» финансами пока решается, передают kolesa.kz

Если правительство поддержит идею распорядиться деньгами от утильсбора именно таким образом, то те самые 100 млрд тенге пустят на кредиты для уязвимых слоёв населения, без первоначального взноса, но под 4 % гражданам станут выдавать только 10 млн тенге.

Впрочем, порог в виде тех же 10 млн хотят установить и для льготных автокредитов всем желающим. Кто думает приобрести машину подороже, разницу придётся доплачивать из своего кармана. При этом банки сами станут решать, требовать или нет от клиентов первоначальный взнос.

В МИИР также поделились информацией об очереди: сегодня за льготными автокредитами стоит более 15 тысяч казахстанцев.

Список автомобилей, которые можно будет купить по новой программе льготного автокредитования с лимитом до 10 млн тенге

Марка, модель Тип кузова, класс Цена Chevrolet Cobalt седан, класс B от 5.5 до 6.2 млн тенге Nexia седан, класс B от 5.3 до 5.6 млн тенге Spark хэтчбек, класс A от 4.7 до 4.9 млн тенге Tracker компактный кроссовер от 9.3 до 9.8 млн тенге Hyundai Accent седан, класс B от 6.7 до 7.8 млн тенге Creta компактный кроссовер от 9.1 до 13.1 млн тенге Elantra седан, класс С от 8.4 до 12.2 млн тенге JAC J7 лифтбек, класс D от 8.4 до 9.2 млн тенге S3 компактный кроссовер от 6.8 до 7.6 млн тенге S5 компактный кроссовер от 7.8 до 9.5 млн тенге Kia Picanto хэтчбек, класс A от 7.1 до 8 млн тенге Rio седан, хэтчбек, класс B от 7.4 до 9.5 млн тенге Lada Granta седан, лифтбек, класс B от 3.7 млн тенге Largus универсал, класс B от 6.0 до 7.5 млн тенге Niva Legend 5D внедорожник от 5.7 до 6.2 млн тенге Niva Legend внедорожник от 5.3 до 5.8 млн тенге Niva Travel внедорожник от 6.6 до 7.4 млн тенге Vesta седан, универсал класс B от 5.8 до 8.6 млн тенге XRAY хэтчбек, класс B от 6.3 до 8.7 млн тенге Renault Arkana компактный кроссовер от 8.3 до 10.9 млн тенге Kaptur компактный кроссовер от 7.9 до 10.5 млн тенге Duster компактный кроссовер от 7.4 до 9.7 млн тенге UAZ Hunter внедорожник 7.3 млн тенге Patriot внедорожник от 8.4 до 11.4 млн тенге

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