Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

В социальных сетях и СМИ пишут о новой схеме мошенничества, жертвами которой одновременно являются и предприниматели, и их клиенты. Рассказываем о том, как она работает и что делать, чтобы не попасться, сообщает stopfake.kz

В мае минувшего года казахстанская предпринимательница рассказала в СМИ о том, как стала жертвой мошенников. Все началось с того, что она решила заработать, сдав в аренду зарегистрированное на нее ИП. От своего имени она разрешила некоему молодому человеку торговать детскими игрушками. Спустя некоторое время онлайн-магазин расторг договор с предпринимательницей из-за поступающих от покупателей жалоб. Оказалось, они оплачивали товар, но ничего не получали. Когда девушка поняла, что доверилась мошенникам, на нее уже было написано несколько заявлений в полицию от обманутых покупателей, а общий долг перед ними превысил шесть миллионов тенге.

В Казнете писали и о других похожих случаях. В одном из них сдавший ИП в аренду бизнесмен оказался должен государству 24 миллиона тенге. Именно столько составил НДС с якобы проданных «арендаторами» товаров.

В чем суть

— К примеру, у вас есть ИП, и вы натыкаетесь в Сети на объявление с примерно таким содержанием: «Ищем владельцев ИП, желающих заработать», — объясняет специалист по финансовой безопасности Дамир Нуритдинов. — Вы звоните по указанному там номеру, и вам предлагают предоставить доступ к вашему ИП третьему лицу, то есть передать ИП в аренду. Как правило, человек, предлагающий это, говорит, что на его ИП наложен временный арест или он достиг лимита по налогам, но бизнес, что называется, «прет», и нужно другое ИП, чтобы расширяться. За это предпринимателю предлагают процент от проданного от его имени товара, а также оплату всех комиссий и налогов.

Как следует из приведенных выше историй, ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, «арендаторы» часто «торгуют» несуществующим товаром, подставляя владельца ИП.

— Интересно, что иногда предприниматели даже не передают физический доступ к своему приложению, — говорит Дамир Нуритдинов. — То есть им просто говорят выставить счет на такую-то сумму на такой-то номер, и все. И предприниматель делает это в прямом смысле своими собственными руками – участвует в мошеннической схеме.

В итоге спустя некоторое время жертвами такой «торговли» становятся десятки ничего не получивших покупателей и предприниматель, «наторговавший» миллионные налоговые задолженности.

Что в итоге

Итак, сдав в аренду свое ИП, вместо обещанной выгоды можно получить внушительную налоговую задолженность, разорванный контракт с торговой площадкой и заявления в полицию от десятков обманутых людей.

В самом плохом случае ко всему этому может присоединиться и тюремный срок. Дело в том, что передача ИП третьим лицам в нашей стране незаконна.

Подобные попытки заработать легкие деньги могут грозить уголовной ответственностью. Это возможно, если будет доказано, что предприниматель, осознавая это или нет, был вовлечен в схемы мошенничества, уклонения от уплаты налогов, легализации или отмывания денег, изготовления, хранения, перевозки с целью сбыта или непосредственно сбыта наркотиков.

Таким образом, передавая в аренду ИП, можно лишиться бизнеса, «накопить» огромный долг и даже сесть в тюрьму.

Как не дать себя обмануть

Если вы предприниматель :

Помните, никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не позволяйте совершать финансовые операции и сделки от вашего имени. Важно понимать, что описанная выше «аренда ИП» незаконна, и кто бы ни совершал операции от вашего имени, ответственность за оборот средств на вашем счету несете именно вы.

Если вы покупатель:

Не доверяйте продавцам, предлагающим дорогостоящие товары по слишком низкой цене. Помните, что ни один настоящий предприниматель не станет работать себе в убыток.

Не покупайте товары на непроверенных страницах в социальных сетях. На сайтах по продаже подержанных вещей и бесплатных объявлений старайтесь выбирать товары, которые вы можете забрать лично или оплатить их после получения.

Как продавцам, так и покупателям важно помнить, что попытки заработать легкие деньги или купить за бесценок дорогую вещь активно используются мошенниками и часто ведут к весьма серьезным потерям.

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