Новая схема мошенничества с квартирами появилась в Казахстане. Об этом сообщает телеканал «Астана».

На нее попалась жительница Усть-Каменогорска. Она разместила объявление о продаже жилья. На него откликнулся потенциальный покупатель. Он согласился купить квадратные метры, но при одном условии. Хозяйка должна была сделать натяжной потолок и поставить железную дверь. При этом мужчина дал телефон знакомых, которые ремонт сделают быстро и качественно. Доверчивая горожанка перечислила мошенникам несколько сотен тысяч тенге. После этого и мастера по ремонту и покупатель исчезли. А пострадавшая обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Деньги заявительнице удалось вернуть только частично, все остальное он потратил. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК по статье мошенничество», — сообщает пресс-служба УВД г. Усть-Каменогорска.

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