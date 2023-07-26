Фото взято с сайта aif.ru
Новая схема мошенничества с квартирами появилась в Казахстане. Об этом сообщает телеканал «Астана».
На нее попалась жительница Усть-Каменогорска. Она разместила объявление о продаже жилья. На него откликнулся потенциальный покупатель. Он согласился купить квадратные метры, но при одном условии. Хозяйка должна была сделать натяжной потолок и поставить железную дверь. При этом мужчина дал телефон знакомых, которые ремонт сделают быстро и качественно. Доверчивая горожанка перечислила мошенникам несколько сотен тысяч тенге. После этого и мастера по ремонту и покупатель исчезли. А пострадавшая обратилась в полицию.
«Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина. Деньги заявительнице удалось вернуть только частично, все остальное он потратил. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК по статье мошенничество», — сообщает пресс-служба УВД г. Усть-Каменогорска.