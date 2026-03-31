Новая схема мошенников: казахстанцев заманивают «цифровым тенге»

Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с ложными инвестиционными предложениями с использованием цифрового тенге.

По данным регулятора, злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу якобы «государственного инвестиционного проекта цифрового тенге», обещая высокую доходность за короткий срок и поддержку со стороны государства и Нацбанка.

Как работает схема

Мошенники привлекают пользователей на поддельные сайты, где под видом «ограниченного предложения» или «последнего шанса» убеждают вложить деньги в фиктивный проект.

На таких платформах создаётся иллюзия личного кабинета с демонстрацией «роста прибыли», что побуждает граждан делать повторные вложения. В результате злоумышленники получают доступ к денежным средствам пользователей.

Цифровой тенге — не инвестиция

В Национальный Банк Казахстана подчёркивают, что цифровой тенге является цифровой формой национальной валюты и законным платёжным средством.

При этом он не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.

Как не стать жертвой

Нацбанк призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

не переходить по сомнительным рекламным ссылкам;

проверять информацию только через официальные источники;

не устанавливать приложения удалённого доступа;

не передавать персональные данные, SMS-коды и реквизиты банковских карт;

не переводить деньги третьим лицам.

Также отмечается, что сотрудники Нацбанка не звонят гражданам, не предлагают инвестиционные продукты и не обслуживают счета физических лиц.

Куда обращаться при мошенничестве

В случае столкновения с подобными схемами рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Нацбанка по короткому номеру 1477.

