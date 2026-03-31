Новая схема мошенников: казахстанцев заманивают «цифровым тенге»

Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с ложными инвестиционными предложениями с использованием цифрового тенге.
По данным регулятора, злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу якобы «государственного инвестиционного проекта цифрового тенге», обещая высокую доходность за короткий срок и поддержку со стороны государства и Нацбанка.
Как работает схема
Мошенники привлекают пользователей на поддельные сайты, где под видом «ограниченного предложения» или «последнего шанса» убеждают вложить деньги в фиктивный проект.
На таких платформах создаётся иллюзия личного кабинета с демонстрацией «роста прибыли», что побуждает граждан делать повторные вложения. В результате злоумышленники получают доступ к денежным средствам пользователей.
Цифровой тенге — не инвестиция
В Национальный Банк Казахстана подчёркивают, что цифровой тенге является цифровой формой национальной валюты и законным платёжным средством.
При этом он не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.
Как не стать жертвой
Нацбанк призывает граждан соблюдать меры предосторожности:
- не переходить по сомнительным рекламным ссылкам;
- проверять информацию только через официальные источники;
- не устанавливать приложения удалённого доступа;
- не передавать персональные данные, SMS-коды и реквизиты банковских карт;
- не переводить деньги третьим лицам.
Также отмечается, что сотрудники Нацбанка не звонят гражданам, не предлагают инвестиционные продукты и не обслуживают счета физических лиц.
Куда обращаться при мошенничестве
В случае столкновения с подобными схемами рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Нацбанка по короткому номеру 1477.
