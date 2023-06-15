Новая шкала: как будут конвертировать результаты IELTS и TOEFL в баллы на ЕНТ

Национальный центр тестирования опубликовал шкалу перевода баллов международных стандартизированных сертификатов IELTS и TOEFL в баллы Единого национального тестирования.

По правилам приёма в высшие учебные заведения, абитуриенты, имеющие международные сертификаты IELTS и TOEFL, могут конвертировать свои результаты в баллы ЕНТ по предмету «Английский язык», передает informburo.kz

«Ранее абитуриенты могли конвертировать баллы IELTS только свыше 6.0 в 45 баллов. Однако оставались дети, у которых были сертификаты IELTS с баллами ниже установленной нормы. Поэтому, учитывая мнения выпускников и экспертов, в этом году было принято решение переводить результаты IELTS 5.5. и 5.0 баллов в 41 и 37 баллов ЕНТ соответственно. То же самое с результатами сертификата TOEFL», – сказал вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

По его словам, новшество положительно скажется на общих результатах тестируемых, выбравших английский язык своим профильным предметом.

Шкала перевода баллов международных стандартизированных сертификатов в баллы ЕНТ / Данные НЦТ

Отмечается, что конвертировать международные сертификаты IELTS и TOEFL можно через приёмные комиссии вузов при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов или зачислении на обучение на платной основе.

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