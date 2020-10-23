Новая школа в микрорайоне «Юбилейный» почти готова к сдаче, ведется запись учеников

В середине декабря в Костанае сдадут в эксплуатацию новую школу в микрорайоне «Юбилейный». Однако дети в ней начнут учиться лишь в следующем году, но до сих пор из-за коронавируса точно не известно в каком именно месяце она распахнет свои двери для них. При этом отдел образования уже ведет запись потенциальных учеников новой школы. Уже подано свыше 600 заявок от родителей, а само учебное заведение рассчитано на 1200 человек.

Новая школа в микрорайоне «Юбилейный» почти готова к сдаче. Здесь уже готовы почти все классы, в них проведена вся внутренняя отделка, на верхних этажах работы тоже завершены, строители сейчас трудятся, в основном, уже только на первом этаже и во дворе школы, где идет благоустройство территории. По официальным данным, уже к 16 декабря все здесь будет готово к сдаче школы в эксплуатацию. Её открытия ждут и чиновники, и жители нового микрорайона.

«Очень много звонков к нам поступает и до такого как мы начали принимать заявления. Звонили и спрашивали, когда именно откроют. Думаем, что скоро обрадуем детей и родителей, тем что скоро они придут учиться в красивую новую школу»,- говорит руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна Степанова.

Школа в микрорайоне «Юбилейный» рассчитана на 1200 мест — это одна из самых больших школ в регионе. Пустовать она долго не будет, уверены в отделе образования, ведь уже сейчас, а прием заявлений от родителей идет сравнительно недавно, поступило больше 600 документов. Сложностей при подаче заявлений никаких нет, говорят чиновники. Также списки эти предварительные, если родители передумают, они смогут отозвать свое заявление.

«Вся информация по набору детей в данную школу находится на сайте отдела образования. Все родители пожеланию записываются, есть телефоны, по которым можно записаться и сразу же вносят в базу данных»,- рассказала Татьяна Степанова.

Благодаря открытию новой школы, разгрузятся три средних школы Костаная — это 122, 8 и 15, в которых сейчас обучаются дети из нового микрорайона. Помимо этого в отделе образования принимают резюме и от учителей, которые хотели бы работать в этой школе. Нужны, кстати, больше 150 человек — это учителя начальных классов на двух языках, педагоги-предметники, а также весь обслуживающий персонал.

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