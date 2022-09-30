Новая система мобильных переводов: откуда и куда можно переводить деньги

Теперь казахстанцы, использующие банковские карты Visa, могут переводить средства по номеру телефона, сообщает пресс-служба компании.

В системе мобильных переводов участвуют 11 банков и платёжных систем: ForteBank, Jusan Bank, Алтын банк, Halyk Bank, Нурбанк, «Казпочта», RBK Bank, Банк ЦентрКредит, Eurasian Bank, Symply, Freedom Bank, передает informburo.kz

Kaspi Bank в системе переводов не участвует.

Чтобы перевести деньги, пользователю одного из 11 банков достаточно помнить номер телефона или имя человека в вашем списке контактов. Переводить средства с карт Visa на карты Mastercard можно, но с карт Mastercard на Visa – нет.

Как совершить перевод

Зайдите в приложение вашего банка. Найдите раздел «Переводы по номеру телефона». Выберите нужный контакт. Введите необходимую сумму. Подтвердите перевод.

Как получить перевод

Зайдите в приложение вашего банка. Найдите раздел «Переводы по номеру телефона». Включите возможность получения переводов по номеру телефона. Выберите карту Visa, на которую вы хотите получить перевод. Сохраните настройки.

Операция занимает всего несколько секунд.

«В Казахстане происходит бум развития цифровых платежей. И мы рады быть частью этого процесса, предоставляя людям возможность совершать цифровые операции быстро, удобно и, главное, безопасно. Мы сделали процесс перевода ещё удобнее, предоставив возможность за секунды отправлять деньги между разными банками», – сказала вице-президент Visa Кристина Дорош.

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