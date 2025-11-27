Костанайцы начали обращаться в редакцию с сообщением о предстоящем повышении тарифов на связь. Уведомления разослала компания «Билайн».

«Что делать? Опять поднимают цену за тариф с 1 января. На 4 тыс.тенге. Что делать? Куда идти? Я в шоке! Мой шок тоже в шоке!», пишет подписчик.

Beeline Казахстан прокомментировал корректировку цен на услуги связи, сославшись на резкий рост издержек и необходимость постоянных инвестиций в сеть.

По данным компании, на стоимость услуг влияют: подорожание электроэнергии. На оплату электричества в 2024 году ушло 6,5 млрд тенге, увеличение налоговой нагрузки. Новая ставка НДС добавила 35 млрд тенге к расходам, высокая инфляция. Накопительно свыше 70% за пять лет и валютные колебания в 2024 году — плюс 3,7 млрд тенге к затратам на импортное оборудование. «Телеком — это отрасль непрерывных вложений. За девять лет трафик в нашей сети вырос в 36 раз ; один пользователь потребляет около 20–30 ГБ в месяц. Чтобы “прокачать” такой объём, мы постоянно расширяем пропускную способность и зону покрытия», — сообщили в Beeline. Инвестиции и развитие сети В 2025 году установлено 500 новых базовых станций (ШПД появился в 240 сёлах), модернизировано свыше 1 500 единиц оборудования.

новых базовых станций (ШПД появился в сёлах), модернизировано свыше единиц оборудования. Стоимость одной базовой станции с работами и инфраструктурой — до 110 млн тенге .

. Пропускная способность сети увеличивается на 40% второй год подряд; внедряются Massive MIMO , используются солнечные панели там, где нет электроснабжения, наращивается фонд опор двойного назначения.

второй год подряд; внедряются , используются солнечные панели там, где нет электроснабжения, наращивается фонд опор двойного назначения. Планируется пилот Direct to Cell от Starlink.

от Starlink. Капвложения за 9 месяцев 2025 года составили 65 млрд тенге (+30% к 2024-му), за последние 5 лет — более 370 млрд тенге. «11,9 млн казахстанцев выбирает Beeline своим оператором связи, и мы ценим вашу лояльность. Поэтому хотим понятно и открыто рассказать, что влияет на стоимость связи, объяснить почему цены не могут оставаться неизменными и что делать, если новые условия вас не устраивают», — отмечено в сообщении компании. Почему цены не могут быть зафиксированы В компании подчёркивают: фиксация тарифов приведёт к сокращению инвестиций, задержкам модернизации и деградации качества связи, что ударит по цифровым сервисам — от финтеха до мобильных приложений. Beeline обслуживает 11,9 млн абонентов и, по собственным данным, «корректирует только те тарифные планы, которые значительно ниже среднего по рынку», делая это поэтапно. «Мы серьёзно относимся к любому пересмотру цен и заранее информируем: уведомление направляется за 30 дней, чтобы у абонентов было время принять решение», — отметили в компании. Beeline также заявил, что продолжит открыто объяснять структуру расходов и факторы, влияющие на ценообразование, «чтобы сохранить доступность и стабильность связи как базовой потребности для пользователей».

