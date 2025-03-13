В 2025 году во всех специализированных центрах обслуживания населения РК внедрен сервис «Персональный менеджер в спецЦОНах». Персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке, это значительно сокращает время ожидания.

Попасть к персональному менеджеру можно обратившись на ресепшн спецЦОНа. Персональный менеджер принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков.

При выборе услуги посетитель направляется к персональному менеджеру, который составляет договор, оформляет документы и направляет их для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.

«Правительство для граждан является клиентоориентированной компанией, для которой постоянное повышение качества, скорости и процессов взаимодействия с гражданами относится к безусловным приоритетам. Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в 4-х городах Казахстана, а с 2025 года – во всех спецЦОНах РК», — говорит Председатель Правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

«Персональный менеджер в спецЦОНах» в качестве пилотного проекта сначала был внедрен в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.

Напомним, прием документов в спецЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 часов. В субботу – в дежурных спецЦОНах, с 9:00 до 12:00.

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