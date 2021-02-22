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Новая волна холода накроет Казахстан

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В Казахстане похолодает еще сильнее, сообщает zakon.kz.

РГП «Казгидромет» рассказал о прогнозе погоды на 23-25 февраля.

Синоптики прогнозируют снег и понижение температуры. Активный циклон, подпитываемый холодными воздушными массами Исландии, принесет снегопады с метелями на всей северной половине Казахстана. В тыл ему движется Арктический антициклон – он вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха, — отметили метеорологи.

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