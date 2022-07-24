Новая волна ковида: нужны ли маски и антисептики? Мнение врача

ВОЗ предупредила об очередной волне ковида и распространении новых штаммов вируса – подвидов «Омикрона». В Казахстане растёт заболеваемость, и столица уже перешла в «жёлтую» зону по темпам распространения инфекции, передает informburo.kz

Какой будет новая волна? Опасны ли новые штаммы и эффективны ли барьерные методы защиты? Об этом рассказал российский инфекционист Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро».

Андрей Поздняков / Фото с сайта Azned.net

– Андрей Константинович, новый штамм – это страшно или уже часть обычного процесса?

– Это, условно, «не страшно». Самый новый вариант вируса родом из Индии, названный «кентавр». Да, он ещё заразнее, но по патогенности примерно такой же, как «Омикрон». Возможно, «Кентавр» даже менее зловреден, чем «Омикрон». Важно ещё учитывать, что сейчас коронавирус распространяется там, где население уже взаимодействовало с вирусом и более-менее имеет иммунитет после болезни или вакцинации. Год назад, когда появился вариант «Дельта», меньшее количество людей были вакцинированы и уже переболели, в том числе и поэтому «Дельта» давала массу тяжёлых форм болезни.

– Если это волна, что могло стать причиной – естественный процесс или тот факт, что все устали и пренебрегают вакцинацией и мерами предосторожности?

– Нет, новая волна – это естественный процесс. Чем больше времени прошло от предыдущей волны, тем больше вероятность новой. Это связано с тем, что снижается иммунитет, появляется все больше восприимчивых к повторному заражению людей. При этом очень важно то, что иммунный ответ снижается, но не теряется полностью, поэтому

болезнь будет протекать в массе легко.

Забывать про вакцинацию нельзя, особенно людям из групп риска. Для них опасна и обычная респираторная инфекция, а уж тем более ковид, даже в лёгкой форме. При ковиде есть высокий риск тромбообразования, поэтому для людей с эндокринными, сердечно-сосудистыми и другими тяжёлыми и хроническими заболеваниями это может оказаться фатальным.

– Видим ли мы, что ковид становится обычной сезонной инфекцией?

– С точки зрения эволюции заболевания, пока прошло мало времени, к тому же люди массово вакцинированы. Как заболевание будет протекать, условно, через три года, когда у большинства снизится иммунный ответ, пока непонятно.

Сейчас ковид нельзя назвать сезонным заболеванием. Одно дело – обычная сезонная ОРВИ и совсем другое – ковид, который может дать серьёзные осложнения, прежде всего сосудистые, длительный постковидный синдром или вообще перейти в лонг-ковид.

– Что можно сделать? Нужны ли меры защиты, вакцинация? Нужно ли ревакцинироваться?

– С появлением «Омикрона» барьерные методы защиты стали практически бесполезными – он очень легко пробивает любые маски и респираторы.

Имеет значение состояние иммунитета конкретного человека – недавняя вакцинация или заболевание, причём схожим штаммом. Санитайзеры так же не работают, как и перчатки. В качестве защиты остаётся два варианта: вакцинация и социальное дистанцирование – не локдаун, а избегание мест скопления людей.