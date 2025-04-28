Специалисты АО «Государственная техническая служба» зафиксировали и проанализировали ряд мошеннических схем, в которых злоумышленники действуют под прикрытием официальных организаций — от поликлиник и коммунальных предприятий до служб доставки. Цель преступников — получить доступ к личным данным граждан и аккаунтам в госприложениях.

Основные схемы мошенничества:

От имени регистратуры поликлиники

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками реальных поликлиник (могут называть точные адреса и названия).

Они утверждают, что с определённого числа запись к врачам и вызов скорой якобы осуществляется не по ИИН, а по номеру медицинской декларации. Далее просят продиктовать «номер декларации», который на самом деле является одноразовым кодом для входа в госприложения, такие как DamuMed или eGov. Получив SMS, просят продиктовать шестизначный код, получая тем самым доступ к персональному аккаунту гражданина.

«Проверка электросчётчиков» от коммунальных служб

Мошенники представляются сотрудниками «Астана Энергосбыт», «Алматы Су» или других коммунальных организаций. Под предлогом участия в «государственной программе по замене счётчиков» они расспрашивают, когда была последняя замена, и якобы открывают заявку. Затем отправляют код на телефон жертвы и просят его продиктовать — снова пытаясь получить доступ к цифровым сервисам.

Уведомление о заказном письме от госорганов

Под видом сотрудников «Казпочты» или курьерских служб сообщают о заказном письме из налогового комитета, КГД РК, ЦОНа или других ведомств. Уточняют адрес, присылают SMS с номеров 1414 или 1412 и просят продиктовать код или перейти по ссылке. Это — попытка кражи данных или установки вредоносного ПО.

Специалисты сообщают, что во всех этих случаях мошенники используют персональные данные — Ф.И.О., адрес, чтобы вызвать доверие. Однако ни одна государственная или коммунальная организация не запрашивает по телефону коды из SMS или ссылки из мессенджеров.

Рекомендации:

Не передавайте никому коды подтверждения из SMS — даже если звонящий представляется сотрудником госоргана;

Не сообщайте ИИН и другие персональные данные по телефону;

Не переходите по ссылкам в SMS, особенно если вы в разговоре с «представителем» организации;

Прерывайте разговор и перезванивайте в организацию по официальному номеру;

Сообщайте о подозрительных звонках в правоохранительные органы.

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