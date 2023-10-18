Новая вспышка на Солнце: когда ожидается очередная геомагнитная буря

Магнитная буря обрушится на Землю 19-20 октября. Ее появление спровоцировало гигантское пятно, появившееся на Солнце, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта Spaceweather, буря будет связана с магнитной нитью на Солнце.

«Магнитная нить, связанная с солнечным пятном AR3467, отделилась от Солнца 16 октября. Она не направлена непосредственно на Землю, но, по прогнозам NASA, она может нанести скользящий удар. Если да, то нашу планету покроет слабая магнитная буря категории G1», – говорится в сообщении.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований также сделали прогноз геомагнитных явлений на 27 дней. По их данным, мощность магнитной бури будет соответствовать категории G1, что является слабой.

Как избежать или уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь:

Проводите меньше времени на солнце.

Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.

Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.

Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предсказал, что в 2024 году ожидается пик магнитных бурь, который продлится 11 лет.

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