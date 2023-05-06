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Новая застройка! Проект плана детальной планировки разрабатывают в новом районе Костаная

Информация появилась на сайте управления строительства Костанайской области.

В рамках реализации генерального плана города Костаная  управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области заключен договор с ТОО «Munar Architects» на разработку проекта детальной планировки микрорайона «Акбулак» города Костаная вдоль улицы Гашека.

В связи с чем, в соответствии со статьей 13 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» уведомляет о начале разработки проекта детальной планировки.

По всем вопросам вы можете обратиться в управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области по телефону 575-412.

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