Новая жилищная программа для молодых семей запустилась в Казахстане

С 1 июля в Казахстане запускают новую жилищную программу для молодых семей — «Жас отбасы». Ставка по кредиту в рамках новой программы всего на 1% процент выше ставки по самой популярной программы «Нурлы жер» — 6% годовых.

При этом такая ставка действует только два первых года, а затем она снижается до 5%. Для участия в программе одному или обоим супругам необходимо открыть депозит в Жилстройсберанке с признаком «Жас Отбасы», в течение года накопить 50% от стоимости будущего жилья и достигнуть оценочного показателя «5». На момент открытия депозита супруги должны быть зарегистрированы в браке не более 3 лет.

В период накопления на депозит начисляется вознаграждение банка в размере 2% годовых и ежегодная премия государства в размере 20% (на сумму не превышающую 200 МРП).

Также счета можно открыть на обоих супругов, затем объединить их в «Семейный пакет» и получить двойную премию государства.

Еще одно преимущество «Жас Отбасы» в том, что в программе нет никаких ограничений по возрасту супругов и количеству детей в семье.

По условиям «Жас отбасы» молодожены могут приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке, либо купить земельный участок и построить дом.

В рамках данной программы, участникам выдаются займы на срок от 6 до 9 лет.

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