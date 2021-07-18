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Новое исследование о «Спутнике V»: 90% вакцинированных получают долгосрочный иммунитет

www.vedomosti.ru

Более 90% вакцинированных «Спутником V» получают долгосрочный иммунитет, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает informburo.kz 

«Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации «Спутником V» так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от Covid-19″, – говорится в сообщении.

 

«Значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его. Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и клетки-«убийцы», которые и убьют вирус», – сказал исследования Даниэль Гольян.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций, инвестирующий в «Спутник V», продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность «Спутника V» доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.

 

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