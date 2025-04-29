Распоряжением акима Костанайской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначен заместитель акима – Бакытжан Хаберович Нарымбетов. Он будет курировать сферы образования, культуры, спорта, общественного развития и религии.

Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Политология», а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, получив степень магистра социальных наук.

Имеет значительный опыт работы в институтах гражданского общества. В 2007-2013 гг. работал в различных неправительственных организациях в городах Астана и Алматы.

С 2013 по 2018 год занимал должности главного инспектора и руководителя отдела аппарата акима города Уральск, руководил городским отделом внутренней политики, главным инспектором и руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области. Руководил Управлением внутренней политики региона.

В 2018-2019 гг. занимал должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя акима города Уральск.

С 2021 по 2025 год работал заместителем акима Западно-Казахстанской области.

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