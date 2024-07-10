Новое назначение в акимате Костанайской области

Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова с 9 июля Мусагазина Гульбарам Гизатовна назначена заместителем акима Костанайской области.

До этого она занимала должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

Гульбарам Гизатовна будет курировать направления экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.

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