Новое назначение в акимате Костанайской области

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Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова с 9 июля Мусагазина Гульбарам Гизатовна назначена заместителем акима Костанайской области.
До этого она занимала должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
Гульбарам Гизатовна будет курировать направления экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.
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