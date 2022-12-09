Выявили нарушения. Новое назначение в Костанайской облдетской больнице

Управлением здравоохранения Костанайской области отменен приказ об исполнении обязанностей главного врача Костанайской областной детской больницы Асилбековым Улукбеком Егеновичем.

«В результате проведённой внутренней проверки, были выявлены нарушения в организации лечебного процесса и санитарных норм», -сообщили в управлении здравоохранения.

Улугбек Асилбеков остаётся работать в больнице детским нейрохирургом.

Исполнение обязанностей главного врача Костанайской областной детской больницы временно возложено на Белобржицкого Игоря Всеволодовича.

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