Новое обязательство появится с 1 января у бездействующих ИП

С 1 января 2024 года у бездействующих индивидуальных предпринимателей возникнет обязательство по представлению новой налоговой отчетности по всеобщему декларированию. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

«С 1 января 2024 года вводится III этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан, в рамках которого «Декларацию об активах и обязательствах» (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги», — говорится в сообщении.

По данным КГД, в стране признаны бездействующими 27 954 ИП, на которых с 1 января 2024 года также будет возложена обязанность по представлению налоговой отчетности по всеобщему декларированию.

Для того, чтобы проверить, является ли ваше ИП бездействующим, необходимо пройти на интернет-ресурс Комитета госдоходов kgd.gov.kz в меню «Электронные сервисы», раздел «Поиск неблагонадежных налогоплательщиков».

В этой связи Комитет госдоходов направляет push-уведомления через мобильные приложения банков второго уровня о нахождении ИП в списке бездействующих.

В КГД напомнили, что до срока ввода в действие нормы по предоставлению налоговой декларации по форме 250.00 осталось 60 календарных дней.

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