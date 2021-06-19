Новое оборудование для детей с нарушением зрения вручили сотрудникам кабинета психолого-педагогической поддержки

Он находится в костанайской средней школе № 4. Это оборудование предназначено как для детей с глубокими нарушениями зрения, так и для слабовидящих детей. Оно будет способствовать развитию их осязательного и зрительного восприятия окружающего мира. К слову, подарок сделали спонсоры.

Этот кабинет психолого-педагогической коррекции работает в 4-ой школе с 2016 года, посещают его 70 детей по 8 категориям, одна из них это дети с нарушением зрения, таких тут 13. И к ним требуется особый и комплексный подход. Сегодня в кабинете появилось новое оборудование, благодаря спонсорам, которые приобрели его на сумму более 1,5 млн тенге.

«Это оборудование я буду с ним работать как тифлопедагог, заниматься с детьми с нарушением зрения, это оборудование предназначено как для детей с глубокими нарушениями зрения, так и для слабовидящих детей. Оно будет способствовать и развитию зрительного восприятия, и развитию осязательного восприятия»,- рассказывает педагог психолого педагогической коррекции СШ № 4 Ирина Артюшина.

Новое оборудование способно развивать зритиельное и осязательное восприятия, поможет приобрести навыки ориентирования в пространстве. Это и ультратонкая световая панель, и тактильные диски, и тренажер зрительной координации.

«В нем была необходимость, в каком плане , потому что детям с нарушением зрения необходимо различное оборудования, для того, чтобы они могли разнообразить свои сенсорные ощущения, тактильные ощущения, зрительное ощущение. И есть специальные такие игровые упражнение, в ходе которых это оборудован и эти виды восприятия осязательное, зрительное будет осуществляться тренировка этих видов восприятия. Я говорю тренировка, но это будет осуществляться такая игра, в которую будет вовлекаться ребенок , и не заметно для него будут решаться важные для него задачи»,- отмечает Ирина Артюшина.

Благодаря новому оборудованию поддержка детей с нарушениями зрения станет еще более качественной и профессиональной, а главное поможт корректировать проблемы на ранних стадиях.

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