Новое оборудование для рудненского предприятия увеличит объем разлива дезинфицирующих средств

Рудненское предприятие по производству дезинфицирующих средств этой осенью намерено установить новое оборудование, которое позволит увеличить объем разлива препаратов почти в два раза. Сейчас, как отмечает руководитель предприятия, они производят антиспептика больше, чем могут разлить, сообщает alau.kz

Алия Кайракбаева проводит небольшую экскурсию по своему предприятию. Кстати, часть помещения — бывшее бомбоубежище. Но сейчас это, к примеру, склад химических препаратов, из которых «МедиДез» производит свою обширную линейку дезинфицирующих и даже уже запатентованных средств. Несколько видов спиртов, натрий гидроксида, молочная кислота, лактулоза — в общем, немалое количество компонентов, из чего, собственно, и делают не только антиспептики для людей, но и специальные растворы для стерилизации инструмента и сложного оборудования. Компания «Научно-производственное объединение «МедиДез» — в больших объемах начала выпускать свою продукцию в 2017 году, а в этом ее антисептики и вовсе стали нарасхват.

«У нас выросло производство март-апрель был пик, но сейчас мы вернулись в более-менее к своим объемам. Люди узнали, что такое антисептик, больше потреблять и те, кто не был совсем знаком с этим продуктом»,- сказала директор ТОО «НПО МедиДез» Алия Кайракбаева.

Резко увеличить объемы производства здесь не могут. Как признается собеседница, создать антисептик, не так просто, как кажется. Особенно для больниц и хирургии. Все привезенные вещества, перед тем как начать соединять между собой, здесь проверяют в лаборатории. Лаборанты проверят на соответствие и ГОСТы и готовую продукцию. Мощность линии — 4-5 тонн в сутки. Линия разлива чуть меньше, поэтому в этом году здесь решили принять участие в государственной программе и через фонд «Даму» они смогли поучить в банке кредит. Но из 14,5 %​ предприятие будет оплачивать только 6%, оставшиеся проценты государство взяло на себя.

«У нас линия розлива немного отстает, точно. Нам нужно ее модернизировать, этикирование, укупорку. Она нам поможет автоматизировать все, увеличить производство этой линии минимум до 7 тонн»,- сообщила Алия Кайракбаева.

Это пока старое оборудование, полуавтоматическое. Новое здесь ожидают с нетерпением. Стоимость линии — 60 млн тенге, ее уже приобрели и теперь надеются на открытие границ. Ведь из Польши должно приехать не только само оборудование, но и специалисты, которые и будут монтировать линию.

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