Новое оборудование на 320 млн тенге получил колледж автомобильного транспорта

По республиканскому проекту «Жас маман» костанайскому колледжу автомобильного транспорта было выделено 320 млн тенге. На эти деньги для учебного заведения смогли закупить современное оборудование, открыть новые лаборатории и мастерские, передает alau.kz

В этом году колледж автомобильного транспорта стал участником республиканского проекта «Жас маман», в рамках которого колледжи страны оснащают современным оборудованием. Автодорожному было выделено 320 млн тенге. На эти деньги здесь обновили оборудование и мастерские, открыли новые лаборатории.

«Мы закупили оборудование для пополнения лаборатории технологии металлов. Там металлографические микроскопы 12 штук, разрывная машина по технической механике. Мы закупили часть оборудования для пополнения действующих лабораторий это по автомобилям», — рассказал заместитель директора костанайского колледжа автомобильного транспорта Фуат Искаков.

А вот эта мастерская по ремонту грузовых автомобилей совсем новая. В ней еще даже не были студенты. Преподаватели только знакомятся с оборудованием и разрабатывают новый учебный план. Здесь можно увидеть сердце тяжелой техники — двигатель, коробка передач, мосты.

«До реализации проекта колледж проводил занятия на учебных стендах по ремонту и диагностике легковых автомобилей. После реализации у нас появилась возможность восполнить этот недостаток и направить обучение именно на грузовой автомобиль», — пояснил заведующий мастерскими колледжа Виталий Кучеренко.

А вот здесь, в лаборатории электрооборудования, как признаются сотрудники колледжа, материальное оснащение было гораздо проще. Знакомиться с современными установками, строением автомобиля студенты могли только теоретически, на практике же перед ними были устаревшие варианты конструкций. Сейчас же, можно прямо в колледже почувствовать себя как на настоящем современном заводе.

«Вот что такое электрооборудование автомобиля? Это в действительности в разобранном виде автомобиль. И элементами дети будут знакомиться как необходимо провести диагностику и устранение неполадок в автомобиле вот по каждому из этих пунктов», — добавил директор колледжа Аскар Жаркенов.

Ежегодно из колледжа выпускается около 350 человек. Многие студенты идут работать на местный автомобильный завод. Между Сарыаркаавтопромом и колледжем уже давно ведется сотрудничество. Так что такое изменения в колледже оценил и будущий работодатель студентов.

«То, что обновляется база, то, что позволит студентам обучаться на современном оборудовании. Мы, конечно, видим очень большие плюсы для себя. Мы понимаем, что студент уже придет на завод с современными знаниями», — поделился заместитель директора ТОО «СарыаркаАвтоПром» Сергей Могилатов.

Подобным образом уже сегодня дооснащены еще 2 колледжа области. Это строительный и высший политехнический. Каждый из них так же получил на закуп оборудования более 300 млн тенге. А в следующем году к этому списку добавится еще 7 колледжей региона.

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