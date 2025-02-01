Раушан Батырбекова 28 января поступила в больницу с диагнозом плацентарный полип. Уже на следующий день ее прооперировали с помощью нового оборудования — лапароскопической стойки. Девушка рассказывает, что все прошло довольно быстро.

А послеоперационный период проходит без болей и дискомфорта. Уже в конце недели ее обещают выписать.

«Мне очень повезло, что больница закупила новый аппарат. Благодаря этому у меня обнаружили и другие патологии, которые повлияли на мою предыдущую беременность. Я благодарна врачам, медперсоналу. Все замечательно, никаких болей, никаких осложнений», — поделилась пациентка Раушан Батырбекова.

Новое оборудование появилось в Костанайской городской больнице два месяца назад. И с его помощью уже тридцати пациентам провели операции. Специалисты отмечают, что в городе не мало женщин с гинекологическими патологиями. В частности это полипы, эндометрия с внутриматочными патологиями. Теперь оказывать помощь пациенткам могут оперативно и качественно. Лапароскопическая стойка сегодня есть только в горбольнице. Стоимость оборудования свыше 160 миллионов тенге.

«До этого у нас был гистерескоп не очень хорошего качества. Тем не менее эти операции проводились, но не на таком уровне. Преимущество в плане качества оборудования. Это оборудование представляет нам условия, чтобы проводить это все малоинвазивно, более точно. А для пациента это менее травматично и выписка после этих операций на 3-4 сутки. Через 6-8 часов пациент уже активизируется, ходит. Практически никакой симптоматики он не ощущает», — говорит акушер-гинеколог Костанайской городской больницы Азамат Жуматаев.

Азамат Жуматаев отмечает, что операции на новом оборудовании проводятся в рамках ОСМС, то есть бесплатно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, там при необходимости предоставят направление на консультация в городскую больницу, а после поставят в очередь на портал. Проводят операции так же и в экстренном порядке, если на это есть показания.

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