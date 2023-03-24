Новое обвинение может ухудшить положение подсудимых в деле о незаконном использовании недееспособной пациентки из Костанайской области

На процессе по делу в отношении руководителя отдела управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Маидашаш Жумагали, уже четыре месяца выясняют, как недееспособная женщина из Пешковского интерната, оказалась в частном пансионате в Астане, где её якобы, принуждали к труду.

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Пансионат принадлежит дочери Жумагали, Камиле Бимендиной, которая также является подсудимой, как и бывшая директор Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамира Абельдинова. Однако, согласно показаниям Жумагали, пациентка является её дальней родственницей, и в Астану её увезли, чтобы улучшить условия её проживания. А работала она там, по своему желанию, и, таким образом социализировалась. Гособвинитель, перед началом прений, попросил суд огласить содержание допросов, подсудимых, проведенных во время досудебного следствия.

«Есть протокол допроса подозреваемой Абельдиновой Дамиры Каирбаевны. «В конце декабря 2021-ого года, ко мне обратилась наш куратор Жумагали Майдышаш. Она попросила меня дать ей какую-нибудь спокойную женщину из числа наших опекаемых лиц, которая ей нужна для оказания помощи её беременной дочери Камиле, которая проживает в городе Нур-Султан», — зачитал государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев.

Согласно содержанию этого допроса, Абельдинова не могла отказать куратору, с которой, к тому же имела хорошие отношения, и предложила ей опекаемую Гулю. Для её отправки было предложено оформить отпуск, как будто женщину забрали родственники, но необходимо приложить заявление от них. Жумагали, как следует из показаний Абельдиновой, сказала ей самой решить этот вопрос.

«После этого я попросила специалиста по социальной работе КГУ Иванникову, написать заявление от имени родственников, на отпуск Молдахметовой, при этом я сказала, что об этом просит Жумагали, но сама не может написать заявление. Также я сказала, что бы она подобрала кого-нибудь из родственников наших опекаемых, и от имени данного лица написала заявление», — зачитал гособвинитель.

Огласил прокурор и содержание еще нескольких допросов, в том числе и подсудимой Жумагали, которая и на стадии следствия свою вину отрицала. Эту же позицию женщина отстаивает и суде. Также прокурор сообщил, что подготовил новый обвинительный акт.

«Орган расследования квалифицируя её действия дважды по статье 362 часть 4, не вменил неоднократность её действий. Вместе с тем, органом расследования стоило вменить её как отягчающее обстоятельство преступления, статью 54 «Неоднократность совершенного преступления», — сообщил государственный обвинитель.

Гособвинитель отметил, что это ухудшает положение подсудимых. Участники процесса заявили о необходимости изучения нового обвинения.

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