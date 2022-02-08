Новое обвинение предъявлено в уголовном спецсуде региона по делу о преступлении 8-летней давности

Напомним, Ануарбек Туребаев в 2020 году осужденный на 9 лет заключения за покушение на жизнь гражданской жены, обвинялся в совершении убийства своего знакомого Кайрата Сеитова.

Его останки были найдены прошлым летом в скотомогильнике за селом Копыченка Федоровского района. В ходе процесса была назначена комплексная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что Сеитову, в ходе драки с Туребаевым, были нанесены тяжкие травмы, но после этого он оставался жив.

Поэтому действия подсудимого переквалифицированы. Теперь его обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекших смерть человека, а не в совершении умышленного убийства. Однако обвиняемый не признал вину и по этой статье, хотя она, что называется, более мягкая.

Судебные разбирательства продолжатся через неделю.

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