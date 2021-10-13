Новое пособие и права людей с инвалидностью — Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение новых видов пособий и улучшение жилищных условий людей с ограниченными возможностями и их семей, передает Tengrinews.kz.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

По данным Министерства труда и соцзащиты населения, документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности.

Сейчас из 66 тысяч лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Ожидается, что в результате принятия закона пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе.

Также законом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7 процента до 37 процентов. Это мера коснется более 30 тысяч детей с инвалидностью.

Кроме того, предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при кончине одного или двух родителей (кормильцев) ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы 2 тысячи детей наравне с пособием по инвалидности (размер от 41 163 до 48 023 тенге) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500 тенге).

Еще одним новшеством закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

В настоящее время в случае прекращения деятельности работодателя — индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые могут длиться до 1,5 года. В этот период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации. Планируется, что данная мера позволит своевременно охватить до 2 тысяч людей техническими средствами и услугами реабилитации.

Также в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия. На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на жилье.

Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет. В Министерстве труда и соцзащиты населения считают, что мера положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Также предусмотрен перевод гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей на портал социальных услуг.

По данным министерства, закон обеспечен необходимым финансированием на сумму 55 миллиардов тенге. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021-2023 годы.

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