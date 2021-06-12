Новое постановление главного санитарного врача: разъяснение

Новое постановление главного государственного санитарного врача РК разъясняет, кому не рекомендуется ставить прививку против коронавируса. Опубликованные методические рекомендации определяют порядок проведения вакцинации против КВИ, передает informburo.kz

Отмечается, что вакцинации подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией, а также все желающие получить профилактическую прививку. При этом контингент, подлежащий вакцинации против КВИ, и приоритетность вакцинации пересматривается по усмотрению Главных государственных санитарных врачей регионов по согласованию с местными исполнительными органами в зависимости от эпидемиологической ситуации и поставок объемов вакцин.

Вакцинации не подлежат:

лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан о перечне этих противопоказаний;

пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, и пациенты с иммунодефицитом: у них может не развиться достаточный иммунный ответ, поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности;

лица с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями: эти случаи служат временными противопоказаниями для проведения прививок. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья;

лица с острой и бессимптомной формой КВИ.

Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. При этом исключение составляют медицинские работники, которые контактируют с больным КВИ по роду своей профессиональной деятельности в средствах индивидуальной защиты.

Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-исследование).

Переболевших любыми формами КВИ рекомендуется привить полным курсом вакцинации через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией. При этом допускается проведение вакцинации переболевшим КВИ через три месяца после выздоровления.

Кроме того, в рекомендациях сказано,что лица, получившие прививку против КВИ инактивированными вакцинами (Hayat-Vax, QazVac, КоронаВак и другие) и векторной вакциной (Спутник V), отстраняются от донорства крови и её компонентов на две недели. При использовании живых вакцин привитые лица отстраняются от донорства крови и её компонентов сроком на четыре недели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.