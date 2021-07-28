Новое постановление подписал главный государственный санврач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерах на территории Костанайской области в связи с резким ростом случаев COVID-19» внести следующие изменения:

приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают при условии наполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 часов до 18:00 часов, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. В банкетных залах разрешается проведение только поминальных обедов до 20:00»;

запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq». Всем объектам общепита в нерабочее время разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку»;

разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку»;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18-00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается»;

Исключить слова «за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и изложить в следующей редакции:

разрешение работы саун, СПА-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

разрешение работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн формате с 9-00 до 18-00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни»;

разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 1 августа 2021 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению

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