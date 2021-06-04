Новое постановление подписал главный государственный врач РК

О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача РК.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 19 «Об усилении мер по предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из Индии» следующее изменение:

изоляция на дому (домашний карантин) на 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Республику Индия в течение последних 14 дней. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19;»

2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача РК от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №59) следующие изменения и дополнения:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;»;

пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;»; все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;

все лица, прибывшие в Республику Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).

Не требуется предоставление Справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»;

Не требуется предоставление Справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»; все лица, прибывшие в Республику Казахстан (далее – прибывшие лица) через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить Справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).

Не требуется предоставление Справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»;

Не требуется предоставление Справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»; прибывшие граждане (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии Справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП).».

3.Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» следующие изменения:

разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;»;

плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется, с наличием результатов тестирования на COVID-19, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;»;

предоставление родственниками, прибывающих на длительные свидания документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более 5 суток за исключением лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;»;

ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода для свидания с адвокатом (защитником), а также к следователю и адвокату (защитнику) для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий.»;

по возвращении со следственных действий и других выездов спецконтингента с территории учреждения, лица подлежат изоляции на срок не менее 14 дней, как вновь прибывшие, с организацией ежедневного медицинского осмотра, опроса, термометрии за исключением лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»;

пациенты при плановой госпитализации в стационар (в том числе дневной стационар) при отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19;».

4. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» изменения:

банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» работают с ограничением повремени с 9.00.часов до 18.00 часов

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 5 июня 2021 года.

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