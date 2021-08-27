Новое постановление подписал главный санитарный врач Казахстана

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалыи автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

33) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителейс «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:

1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах;

2)ежедневное представлениев территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом;

3) совместно с министерствами торговли и интеграции, здравоохранения, акиматомАлматинской области, НПП «Атамекен» (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять меры по возобновлению деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в рамках проекта «Ashyq» с условием допуска работников и посетителей только с «зеленым» статусом.

4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) внедрение проекта «Ashyq»на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;

3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;

5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;

6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;

9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;

11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;

12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны;

13) с 28 августатекущего года разрешить работу, за исключением города Алматы:

— в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

— по субботам – общественного транспорта;

14) с 30 августатекущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы;

15) при стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.;

16) в регионах «темно-красной» зоны:

— приостановление деятельностивсех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

— запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

— сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев илиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

— введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);

— допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельностьакиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

17) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в «темно-красной» зоне, согласно подпункту 16) настоящего пункта, на основании решения МВК;

18) исключить объекты (аутсайдеры)изпроекта «ASHYQ», несоблюдающие требования по check-in;

19) требования подпунктов 13) – 16) настоящего пункта не распространяются на объекты, режим работы которых не ограничен Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:

1) контроль за соблюдением Критериевограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер;

3) руководство настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах и без права на включение в проект новых участников, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

6. НПП «Атамекен» (по согласованию) обеспечить проведение профилактики нарушений среди участников проекта.

7. Участникам проекта «Ashyq»:

1) обеспечитьсоблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) при переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.

8. Считать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Е. Киясов

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