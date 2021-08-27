Новое постановление подписал главный санитарный врач Казахстана

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалыи автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
33) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования(для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).
2. Утвердить прилагаемые:
1) Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителейс «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:
1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах;
2)ежедневное представлениев территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом;
3) совместно с министерствами торговли и интеграции, здравоохранения, акиматомАлматинской области, НПП «Атамекен» (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять меры по возобновлению деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в рамках проекта «Ashyq» с условием допуска работников и посетителей только с «зеленым» статусом.
4. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:
1) внедрение проекта «Ashyq»на объектах согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1 и 2 настоящего постановления;
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты, участвующие в проекте;
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода;
12) в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону – вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны;
13) с 28 августатекущего года разрешить работу, за исключением города Алматы:
— в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
— по субботам – общественного транспорта;
14) с 30 августатекущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы;
15) при стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.;
16) в регионах «темно-красной» зоны:
— приостановление деятельностивсех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
— запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
— сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев илиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
— введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);
— допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельностьакиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
17) принятие аналогичных мер по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в «темно-красной» зоне, согласно подпункту 16) настоящего пункта, на основании решения МВК;
18) исключить объекты (аутсайдеры)изпроекта «ASHYQ», несоблюдающие требования по check-in;
19) требования подпунктов 13) – 16) настоящего пункта не распространяются на объекты, режим работы которых не ограничен Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
1) контроль за соблюдением Критериевограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер;
3) руководство настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах и без права на включение в проект новых участников, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
6. НПП «Атамекен» (по согласованию) обеспечить проведение профилактики нарушений среди участников проекта.
7. Участникам проекта «Ashyq»:
1) обеспечитьсоблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) при переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.
8. Считать утратившими силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Казахстана Е. Киясов
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области