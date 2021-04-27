Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов и районов, заинтересованным государственным органам, организациям и предприятиям, субъектам предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq»:

1.1. допустить к участию в проекте «Ashyq» следующие объекты предпри-нимательства:

1) фитнес-клубы;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) караоке (с 5 мая 2021 года);

13) банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв.метра на 1 посетителя) в «зеленой» зоне (с 5 мая 2021 года);

14) добровольные участники (без предоставления льгот).

1.2. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными ПГГСВ РК алгоритмами работы, а так же других действующих ПГГСВ Костанайской области;

1.3. на объектах предпринимательства участвующих в проекте «Ashyq» применять следующие критерии ограничений работы социально-экономических объектов (приложение 1):

при регистрации в области повышенного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

при регистрации в области умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предьявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона);

1.4. информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использованиямобильного приложения «Ashyq» доступного для скачивания в AppStore и Play Market для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилоте;

1.5. размещение на сайте акиматов информацию об участниках проекта «Ashyq», включая о добровольных участниках.

2. РПП Костанайской области НПП «Атамекен» (по согласованию) обеспечить:

1) рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq» согласно и направление списков участников в акиматы;

2) проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

3) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение установленных требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановлени-ями главного госсанврача.

3. Акимам районов и городов, начальнику департамента полиции Костанайской области:

3.1. обеспечить охват мониторингом объектов участвующих в проекте «Ashyq»;

3.2. усилить работу мобильных мониторинговых групп и Единого координационного центра;

4. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-бой.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 00-00 часов 28 апреля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач

Костанайской области

Е. Даулетбаев

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