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Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

Фото: mdlinx.com

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

  • разрешение деятельности библиотек, музеев»;
  • разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, со-боры, синагоги и др.)индивидуально, без проведения коллективных мероприя-тий и «Жума намаз», из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67»;
  • разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и уста-новлением графика работы в штатном режиме»;
  • разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме»;
  • разрешить работу продовольственных и непродовольственных рын-ков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскресенье»;
  • разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер»;
  • разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер»;
  • разрешение деятельности офисов государственных органов (органи-заций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников)».

    Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 1 марта 2021 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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