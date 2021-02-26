Новое постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

Фото: mdlinx.com
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- разрешение деятельности библиотек, музеев»;
- разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, со-боры, синагоги и др.)индивидуально, без проведения коллективных мероприя-тий и «Жума намаз», из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67»;
- разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и уста-новлением графика работы в штатном режиме»;
- разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме»;
- разрешить работу продовольственных и непродовольственных рын-ков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскресенье»;
- разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер»;
- разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер»;
- разрешение деятельности офисов государственных органов (органи-заций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников)».
Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 1 марта 2021 года.
Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области