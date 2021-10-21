Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
- Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан (далее – Методические рекомендации) согласно приложению к настоящему постановлению.
- Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
- координацию деятельности по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее – КВИ) подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в периоде лактации;
- проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.
Читайте также: Снова рост. Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области
- Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султанв срок до 1 ноября 2021 года обеспечить:
- направление и исполнение требований Методических рекомендаций для руководства в работе в организации здравоохранения, привлеченные к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции;
- проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее — КВИ) с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер, США);
- создание рабочих групп на всех уровнях системы здравоохранения с доведением Методических рекомендаций до сведения всех медицинских работников, привлеченных к организации и проведению вакцинации против КВИ;
- разработку плана мероприятий по организации и проведению вакцинации против КВИ подлежащего контингента с контролем исполнения;
- назначение кураторов по каждому району, городу, который координирует мероприятия по проведению вакцинации против КВИ с еженедельным контролем проведенных мероприятий по курации.
- установку морозильного оборудования со сверхнизким температурным режимом для хранения вакцины «Комирнати»с предварительным тестированием на предмет рабочего состояния в круглосуточном режиме;
- подготовку стандартных операционных процедур по вопросам хранения, транспортировки, выдачи вакцины«Комирнати»(далее — СОП) для работников центрального склада области, города республиканского склада с проведением инструктажа со всеми специалистами и вывешиванием СОП на видном месте на центральном складе;
- подготовку СОП для складов районов и городов с проведением инструктажа и вывешиванием СОП на видном месте на районных складах;
- подготовку СОП по вопросам хранения и использования вакцины «Комирнати» для медицинских организаций.
- Управлениям здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султан совместно с территориальными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее-Комитет) Министерства здравоохранения Республики Казахстан в срок до 8 ноября 2021 года обеспечить мониторинг готовности медицинских организаций, проводящих вакцинацию против КВИ с применением вакцины «Комирнати» с информированием Комитета.
- Управлениям здравоохранения совместно с территориальным департаментом и управлением образования обеспечить:
- подготовку прививочных пунктов в организациях образования в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361 и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 28 от 11.06.2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
- организацию информационно-разъяснительной работы с населением с привлечением средств массовой информации, социальных сетей;
- информирование педагогов, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ (собрания, классные часы и другие формы информирования);
- предварительный сбор данных о лицах, подлежащих вакцинации против КВИ (с учетом информированного согласия)с составлением списков для расчета необходимых объемов вакцины.
- Главным государственным санитарным врачам соответствующей территории, на транспорте, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области