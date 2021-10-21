USD 425.95
EUR 495.12
RUB 6
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

Новое постановление подписал главный санитарный врач РК

Vinkmag ad

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан (далее – Методические рекомендации) согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент обеспечить:
  • координацию деятельности по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее – КВИ) подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и женщин в периоде лактации;
  • проведение широкой информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам вакцинации против КВИ с привлечением средств массовой информации, социальных сетей.

Читайте также: Снова рост. Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области

  1. Руководителям департаментов санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан совместно с руководителями управлений здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султанв срок до 1 ноября 2021 года обеспечить:
  • направление и исполнение требований Методических рекомендаций для руководства в работе в организации здравоохранения, привлеченные к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции;
  • проведение обучения медицинских работников на районном, городском и областном уровнях по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции (далее — КВИ) с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер, США);
  • создание рабочих групп на всех уровнях системы здравоохранения с доведением Методических рекомендаций до сведения всех медицинских работников, привлеченных к организации и проведению вакцинации против КВИ;
  • разработку плана мероприятий по организации и проведению вакцинации против КВИ подлежащего контингента с контролем исполнения;
  • назначение кураторов по каждому району, городу, который координирует мероприятия по проведению вакцинации против КВИ с еженедельным контролем проведенных мероприятий по курации.
  • установку морозильного оборудования со сверхнизким температурным режимом для хранения вакцины «Комирнати»с предварительным тестированием на предмет рабочего состояния в круглосуточном режиме;
  • подготовку стандартных операционных процедур по вопросам хранения, транспортировки, выдачи вакцины«Комирнати»(далее — СОП) для работников центрального склада области, города республиканского склада с проведением инструктажа со всеми специалистами и вывешиванием СОП на видном месте на центральном складе;
  • подготовку СОП для складов районов и городов с проведением инструктажа и вывешиванием СОП на видном месте на районных складах;
  • подготовку СОП по вопросам хранения и использования вакцины «Комирнати» для медицинских организаций.
  1. Управлениям здравоохранения областей и г. Шымкент, управлений общественного здоровья Туркестанской области и города Алматы, управления общественного здравоохранения города Нур-Султан совместно с территориальными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее-Комитет) Министерства здравоохранения Республики Казахстан в срок до 8 ноября 2021 года обеспечить мониторинг готовности медицинских организаций, проводящих вакцинацию против КВИ с применением вакцины «Комирнати» с информированием Комитета.
  2. Управлениям здравоохранения совместно с территориальным департаментом и управлением образования обеспечить:
  • подготовку прививочных пунктов в организациях образования в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 361 и постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 28 от 11.06.2021 года «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
  • организацию информационно-разъяснительной работы с населением с привлечением средств массовой информации, социальных сетей;
  • информирование педагогов, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ (собрания, классные часы и другие формы информирования);
  • предварительный сбор данных о лицах, подлежащих вакцинации против КВИ (с учетом информированного согласия)с составлением списков для расчета необходимых объемов вакцины.
  1. Главным государственным санитарным врачам соответствующей территории, на транспорте, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

 

Главный государственный  санитарный врач  Республики Казахстан                                                          Е. Киясов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Снова рост. Оперштаб обновил данные по заболевшим COVID-19 в Костанайской области
Следующая новость

Ухудшение эпидситуации. Заседание оперативного штаба состоялось в Костанае