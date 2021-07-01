Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан »;

запрет на движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов);

разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени;

разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами;

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах;

разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;

ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных;

запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

запрет на проведение совещаний, заседаний в очном режиме;

приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» ( бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 26 от 03 июня 2021 г.;

бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 26 от 03 июня 2021 г.; запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний, объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда;

Запрет работы объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций, объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием до 30 человек, а также лицам вакцинированным двумя компонентами;

разрешение деятельности библиотек, музеев;

разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67.;

разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 09:00 часов до 20 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 20:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают , с 9.00 до 02.00 часов, при наполняемости до 50% , не более 50 мест;

разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают с 10.00 до 20.00 часов при наполняемости до 20%, но не более 30 мест;

разрешить работу стрит – кортов (отдельностоящие палатки, ларьки, киоски без посадочных мест) в штатном режиме;

разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня, с запретом работы в субботу и воскресенье. Работа развлекательных зон не разрешается;

разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер за исключением субботы, воскресенья,

разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;

разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

приостановление оказания плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер;

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.»;.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток суток или документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19.»;.

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе;

разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

Разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, при наполняемости не более 80%

разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, принаполняемости не более 80%;

разрешение работы общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя;

разрешение работы саун в штатном режиме, из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, за исключением субботы, воскресенья;

разрешение работы СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, за исключением субботы, воскресенья

разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, за исключением субботы, воскресенья;

разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя;

разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, за исключением субботы, воскресенья;

Запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», проводят спортивные мероприятия, в том числе чемпионаты Республики Казахстан и республиканские соревнования (по единому республиканскому календарю), с наполняемостью не более 20%;

разрешение проведения марафонов, при условии участия в проекте «Ashyq», с участием не более 30 человек;

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд(не более 30 человек) и проживанием на спортивных базах;

возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

разрешение индивидуальных тренировок на открытом воздухе;

запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи;

при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;

разрешение деятельности промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, объектов сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).

В первую очередь на дистанционный формат работы переводятся сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате;

разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);

разрешение деятельности туристических компаний, бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

организацию работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн формате с 9-00 до 18-00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:

детей в возрасте до пяти лет;

случаев приема пищи в местах общественного питания

лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.

Всем объектам обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части усиления санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий;

субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др;

запрет на проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

56) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) выявление нарушителей режима ограничений, проводимых семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.), в нарушение требований настоящего Постановления, с оформлением и последующей передачей рапортов, материалов в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

3) охрану мест карантинизации госпитализации контактных по COVID-19;

4) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19.

Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 16 от28.05.21. признать утратившими силу. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 05 июля 2021 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.