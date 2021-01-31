Новое постановление санврача, отчаяние бизнесменов, локдаун — ТОП-7 новостей

Последняя неделя января была богатой на события. Президент страны принял участие в расширенном заседании правительства, главный санврач страны подписал новое постановление, и о возможно локдауне заявили в минздраве. Мы сделали подборку новостей. Кликайте по ссылкам и читайте.
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
На грани. Владельцы костанайских кафе и ресторанов обратятся в правительство страны
Убийство пенсионерки расследуют полицейские в Костанайской области
Возможен ли в Казахстане жесткий локдаун, ответили в Минздраве
На каких предметах нужно сосредоточиться в школе, сказал Токаев
Полицейские нашли пропавшую 17-летнюю жительницу Костанайской области
В Костанае охранники караоке-бара вытолкали мониторинговую группу
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области