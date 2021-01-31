Новое постановление санврача, отчаяние бизнесменов, локдаун — ТОП-7 новостей

Последняя неделя января была богатой на события. Президент страны принял участие в расширенном заседании правительства, главный санврач страны подписал новое постановление, и о возможно локдауне заявили в минздраве. Мы сделали подборку новостей. Кликайте по ссылкам и читайте.

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

На грани. Владельцы костанайских кафе и ресторанов обратятся в правительство страны

Убийство пенсионерки расследуют полицейские в Костанайской области

Возможен ли в Казахстане жесткий локдаун, ответили в Минздраве

На каких предметах нужно сосредоточиться в школе, сказал Токаев

Полицейские нашли пропавшую 17-летнюю жительницу Костанайской области

В Костанае охранники караоке-бара вытолкали мониторинговую группу

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