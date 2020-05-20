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Новое поступление в специализированном магазине напольных покрытий

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COVID-2019 в Казахстане

6969 - зарегистрированно

3598 - выздоровевших

35 - летальных случаев

110(+12) - в Костанайской области

Специализированный магазин напольных покрытий предлагает Вам свыше 400 видов ламината и паркетной доски.

Бесплатная Доставка и замер.
Гибкая система скидок. Обязательные скидки от 5%до 20%
Листовая, рулонная подложка более 15 видов.
Плинтуса, МДФ, пластик, дерево — более 200 видов.
Доставим интересующие Вас образцы на дом.
При необходимости, можно оплатить при доставке.
Также, рады Вам предложить бессрочное хранение и бессрочный возврат остатков.
Магазин ориентирован на максимальный комфорт наших покупателей — удобство при подборе товаров, покупка не выходя из дома или офиса, бесплатная доставка по звонку в удобное для Вас время.

Специализированный магазин облицовочных материалов.
Реализуем:
Металлочерепицу в большом ассортименте
Металлосайдинг
Гибкую кровлю
Водосточную систему
и мн.другое

Также приглашаем дизайнеров, прорабов и строителей к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

Мы находимся по адресу: Костанай, Победы, 52 А (Центральный рынок, нижняя оптовка,  пер. Победы-Абая)
Контактный телефоны:   87142 540105   87070362255 24/7

Сайт: pobeda.com.kz

Instagram:  pobeda_laminat_metall

Партнерский материал

 

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