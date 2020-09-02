Новое современное футбольное поле появилось в селе Костанайской области

В селе Денисовка появилось новое футбольное поле. Его построили по всем современным стандартам. Проект реализован по программе «Дорожная карта занятости» и деньги на футбольное поле были выделены из республиканского бюджета. Появления новой спортивной площадки здесь очень ждали, ведь футболом в Денисовке занимается более сотни ребят, сообщает alau.kz

Для молодежи Денисовского района футбол один из любимых видов спорта. Поэтому появления профессиональной площадки здесь ждали особенно. Этим видом спорта здесь занимаются порядка 130 ребят. И в преддверии дня Конституции в селе Денисовска состоялось торжественное открытие нового футбольного поля.

«Я искренне вас поздравляю с открытием нашей площадки, нашего футбольного поля в нашем Денисовском районе в районном центре в селе Денисовка. Были выделены средства из республиканского бюджета, как уже отметили, в рамках программы «Дорожная карта занятости»,- сказал заместитель акима Денисовского района Нурлыбек Какимжанов.

Только за последние 4 года начинающие футболисты становились призерами областных соревнований и были участниками республиканских матчей. Что касается более старшего поколения спортсменов этого района, они стали бронзовыми призерами на спартакиаде «Тын Целина 2018». Тренер по футболу села Денисовка уверен, что с открытием нового поля число спортсменов увеличится, и побед станет еще больше.

«Все приходит в сравнении, что было и что сейчас. Конечно то, что на данный момент у нас предоставлено, построено, оно даст толчок для привлечения молодого поколения спортсменов, детей. Конечно, тут будет оттачиваться на много лучше мастерство. Здесь будут проводиться соревнования, будут тянуться команды из различных городов, районов»,- говорит тренер по футболу Денисовской ДЮСШ Александр Мышев.

Забить первый гол в новые ворота выпала честь молодому футболисту Алмату Тлеубаеву. А уже после волнительного момента на поле вышли и другие участники команды.

«Мы надеемся на наших спортсменов, что это даст толчок очень большой в результатах, которые они будут показывать на областных и республиканских соревнованиях. Так же на этом поле мы рады встречать будем областные команды, соревнования будем проводить», — сообщила руководитель отдела физической культуры и спорта Денисовского района Наталья Филатова.

В ходе выполнения работ использовали более 90 % материала отечественного производства. 6 тысяч 400 кв/метров составляет современное искусственное покрытие поля.

«У нас при детской спортивной школе работает отделение футбола, где занимаются дети в трех, четырех сельских округах. Поэтому у нас перспектива занятия футболом и перспектива развития футбола, в связи с открытием нового поля с искусственным покрытием соответствующей современным требованиям, очень большие»,- заключила Наталья Филатова.

Этот проект был реализован при помощи программы «Дорожная карта занятости». Подрядчиком выступило костанайское товарищество «Агит». На ремонт затратили 44 миллиона тенге. Благодаря реализации этого проекта было создано 13 рабочих мест, 7 из них по направлениям центра занятости.

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