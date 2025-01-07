Сегодня, 7 января 2025 года, Министерство транспорта Казахстана выступило с новым заявлением касательно черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков).

«По прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев», — отмечает пресс-служба МТ РК.

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