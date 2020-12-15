Новое зарубежное оборудование появилось в костанайском медцентре

В медицинском центре «Жемчужина» открылся кабинет с новым оборудованием. Это зарубежные рентген аппараты и томограф. Все это было закуплено по госпрограмме и теперь оценить новшества в диагностике смогут костанайцы, причем бесплатно в рамках медстрахования, передает alau.kz

В октябре в медицинский центр «Жемчужина» было закуплено новое оборудование. Несколько месяцев шла активная подготовка к открытию нового кабинета, и вот сегодня главный врач презентовала все возможности учреждения.

«Мы приобрели цифровой стационарный рентген аппарат DX-300. Производства компании Бельгия. Этот аппарат позволяет нам делать цифровые снимки высокого разрешения. Весь рентгенологический спектр», — рассказала главный врач медицинского центра «Жемчужина» Гульмира Сейдагалиева.

Еще одним зарубежным новшеством в клинике стал томограф. Он нужен как для планового скрининга, так и для экстренных диагностик. Но и это не все. Современных рентгенов приобретено было три, а еще здесь появился рентгеноскопический дистанционный аппарат. Сотрудники уже изучают все его преимущества.

«Он комплектации флексавиджин, производитель Япония. данный рентген аппарат позволяет нам делать рентгеноскопические снимки, также высокого разрешения. Это будут снимки органов грудной полости, брюшной полости, костно-суставного аппарата», — пояснила Гульмира Сейдагалиева.

Все это было закуплено благодаря программе «Дорожная карта занятости». В медцентре отметили, что давно нуждались в подобном оборудовании, и теперь здесь смогут оказывать весь спектр диагностических услуг.

«Пандемия показала еще раз, и мы еще раз убедились, что сфера здравоохранения, сфера медицинских услуг, работники сферы здравоохранения первоочередная задача мы должны в этом направлении всегда работать, развивать», — сказал заместитель акима Костанайской области Ерлан Койшибаев.

Стоит отметить, что все эти услуги костанайцам будут предоставляться бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования по направлению участкового врача.

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