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Новое жилье вместо ветхого получат жильцы. В Костанае принята программа реновации жилья

lenta.inform.kz

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Программа реновации жилищного фонда города Костаная на 2022 – 2025 годы подготовлена в соответствии с государственной программой жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РК. Об этом сообщается на сайте городского акимата. 

Реновация предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Программа реновации принимается на срок до 2025 года и позволит не допустить массового появления в ближайшие 5 лет аварийного жилищного фонда в Костанае.

«Перечень, периоды и очередность объектов, подлежащих реновации, определяется с учетом износа строительных конструкций многоквартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений на основании заключения экспертной организации и утверждается местным исполнительным органом.
Местный исполнительный орган определяет и финансирует уполномоченную организацию для реализации программы реновации жилищного фонда», — сообщается в документе.

Существующий жилищный фонд Костаная по состоянию на 1 января 2021 года составляет 1160 многоквартирных жилых домов.

В том числе:

Основная задача программы реновации – не допустить массового появления аварийного жилищного фонда в Костанае и сформировать городскую среду принципиально нового качества.

Всем собственникам в жилых домах, включенных в программу реновации, будут предоставляться на время строительство временное жилье, за счет средств инвестора либо ежемесячная денежная компенсация за аренду временного жилья до окончания строительства жилого дома.

Всем собственникам жилых и нежилых помещений в жилых домах, включенных в программу реновации, будут предоставляться равнозначные помещения на безвозмездной основе, одновременно соответствующие следующим требованиям:

  •  общая площадь и количество комнат в таком жилом помещении (нежилом помещении) не меньше общей площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении (нежилом помещении), соответствующий действующим нормам жилищного законодательство Республики Казахстан;
  • помещение соответствует стандартам благоустройства, установленным законодательством Республики Казахстан, а также имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актами;
  • помещение находится на территории города Костаная.

Вместо равнозначного помещения собственник помещения в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, вправе получить равноценное возмещение в денежной или в натуральной форме. При этом размер равноценного возмещения определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

С полным документом можно ознакомится здесь 

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