С 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Казахстана ожидается переменчивая погода, которая может создать трудности для движения по республиканским автодорогам. Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», передает informburo.kz

Как уточняют в компании, прохождение атмосферных фронтов и активность циклонов принесут осадки, резкие колебания температуры, усиление ветра, туманы и гололёд. Такие погодные условия напрямую сказываются на безопасности дорожного движения и способны вызвать замедление транспорта либо введение временных ограничений.

Наиболее напряжённая дорожная ситуация прогнозируется в северных регионах страны — в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях. Здесь ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, ночные морозы, туман и гололёд. На открытых участках трасс возможны снежные заносы и существенное снижение видимости.

В Карагандинской и Улытауской областях синоптики прогнозируют снег и мокрый снег при температуре, колеблющейся около нуля градусов. Это увеличивает вероятность образования ледяной корки, особенно в ночные и утренние часы.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях ожидаются снег, низовая метель, туман и гололёд. На отдельных отрезках дорог не исключены заносы и скользкое покрытие.

В Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях осадки преимущественно будут в виде дождя и мокрого снега. Днём температура сохранится положительной, однако ночью и утром высок риск образования гололёда, особенно на мостах, эстакадах и в горной местности, включая перевалы.

Отдельно в «КазАвтоЖоле» предупредили, что в первой половине дня 31 декабря в Акмолинской области ожидается ухудшение погодных условий. В этой связи возможны временные ограничения движения по всем направлениям, включая автодорогу Астана — Щучинск. Водителям, планирующим поездки в туристические зоны региона и в сторону Бурабая, советуют заранее скорректировать время выезда либо рассмотреть альтернативные способы передвижения.

В период праздничных дней дорожные службы будут работать в усиленном режиме. На республиканских трассах задействуют свыше 1700 единиц специальной техники, круглосуточное дежурство будут нести около 2500 сотрудников.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим с учётом погодных условий, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и обгонов на скользкой дороге, а также строго выполнять требования временных ограничений. В компании особо подчёркивают недопустимость управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, особенно при гололёде и ограниченной видимости. Актуальную информацию о состоянии автодорог можно получить по телефону 1403.

Зарплатная карта Казахстана: кто получает выше среднего Средняя заработная плата на предприятиях Казахстана с учётом малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в третьем...

Костанайцев приглашают встретить Новый год на главной площади города В Костанае новогодние торжества пройдут под названием «Қош келдің, Жаңа жыл». Основные праздничные мероприятия состоятся...