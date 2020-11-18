Новогодние елки и утренники не будут проводить в школах Казахстана

Новогодние мероприятия в казахстанских школах проводиться не будут. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.

«Для учеников, которые посещают школы, новогодние мероприятия не будут проводиться», – сообщила Есмагамбетова.

Также она рассказала, планируются ли дополнительные карантинные ограничения на предстоящие праздники.

«Дополнительные ограничительные меры приняты на протяжении последних двух недель с учетом роста заболеваемости. Сегодня наша задача – соблюдать карантинные меры. Дополнительные карантинные меры на данном этапе с учетом эпидситуации не планируются», – отметила она.

По словам Есмагамбетовой, жесткость карантинных мер будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в каждом регионе.

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