Новогодние елки и утренники не будут проводить в школах Казахстана

Новогодние мероприятия в казахстанских школах проводиться не будут. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.
«Для учеников, которые посещают школы, новогодние мероприятия не будут проводиться», – сообщила Есмагамбетова.
Также она рассказала, планируются ли дополнительные карантинные ограничения на предстоящие праздники.
«Дополнительные ограничительные меры приняты на протяжении последних двух недель с учетом роста заболеваемости. Сегодня наша задача – соблюдать карантинные меры. Дополнительные карантинные меры на данном этапе с учетом эпидситуации не планируются», – отметила она.
По словам Есмагамбетовой, жесткость карантинных мер будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в каждом регионе.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области