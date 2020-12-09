Новогодние елки в Костанае стали дороже

Центр Костаная все-таки украсят главным символом нового года — елью. Специалисты пока еще не приступили к ее установке. А тем временем по городу уже стартовала продажа «живых» сосен и елей. Правда, в этом году ценник на них несколько выше, чем в прошлом году, передает alau.kz

На главной площади Костаная все-таки появится новогодняя ель, об этом рассказали в городском акимате. Установить ее планируют до 25 декабря. На это из бюджета выделено около 5 млн тенге. Будут ли еще по городу установлены главные атрибуты нового года, как это было в прошлом году, пока неизвестно. Их тогда кстати, было 4. Но известно, что запуск фейерверков не планируется. Рабочие пока не приступили к установке центральной ели, но вот увидеть и купить «живые» сосны и ели уже можно практически по всему городу, в точках продаж. Правда, в этом году цена на них изменилась.

«От 3000 и выше. Чуть выше из-за перевозок и качества самих елок. Из Челябинской области и из Екатеринбурга завозили. Ну где-то числа 25 у нас уже не будет елок, их мало уже осталось. Люди разбирают хорошо», — поделился предприниматель Танат Орымбаев.

А вот в прошлом году ценник начинался от 2 тысяч тенге. Как всегда стоимость зависит от высоты и пышности дерева. Сейчас можно найти ель и за 2500 тенге, но за городом. Продавцы указывают, что цену ставят специально ниже, чтобы люди приезжали. Продают и подставки для елей. Деревянные от 500 тенге, а металлические от 2000 тенге. Костанайцы уже вовсю скупают деревья, и мы решили узнать, «живые» или искусственные они предпочитают. Их мнения разделились. Кто-то любит запах леса, вспоминает детство от «живой» ели, а кто-то предпочитает удобство в применении искусственной.

Бывают, конечно, и те, кто предпочитает не тратиться на покупку ели и незаконно ее срубить. Но следует напомнить, что штраф за это намного превысит стоимость елки. За одно срубленное дерево придется отдать 15 МРП или 41670 тенге.

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