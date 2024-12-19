Новый год – замечательный и веселый праздник, но также это весьма «удачный» повод для злоумышленников.

Fingramota.kz собрала новые схемы обмана, с которыми можно столкнуться в ближайшее время, и расскажет, как защититься от уловок мошенников, уберечь своих близких и сохранить праздничное настроение.

Мошенники пользуются тем, что перед праздниками люди часто теряют бдительность. Мы хотим все успеть – и подарки накупить, и праздничный стол накрыть, и развлекательную программу организовать. А времени на это, кажется, остается так мало. Но в вопросах, касающихся денег, никогда не стоит спешить. Проявите бдительность – вдруг перед вами ловушка?

Фальшивая служба Деда Мороза и Снегурочки

Многие родители хотят устроить своим деткам праздник волшебства. И без помощи Деда Мороза здесь никак не обойтись. Злоумышленники ежегодно накануне праздника размещают в интернете, особенно в социальных сетях, фальшивые объявления об услугах аниматоров – сказочных персонажей самого долгожданного зимнего праздника.

Когда люди откликаются на объявление и созваниваются с ними, мошенники требуют внести предоплату, после чего исчезают.

Еще один вариант – «Дед Мороз» и «Снегурочка» все же придут, но воспользуются атмосферой праздника и расслабленности для того, чтобы вас ограбить. Пока один из них будет развлекать детей и гостей, второй может унести ценные вещи.

Совет: всегда проверяйте репутацию компании, предоставляющей услуги аниматоров. Надежные организации публикуют фотографии, отзывы и данные работников. Даже рекомендации от друзей нужно проверять, в фирме может смениться коллектив, или же друзья сами могли услышать о данных услугах, так и не попробовав их на практике. Избегайте заказывать такие услуги на малознакомых и сомнительных ресурсах, особенно если их трудно проверить.

Поддельные акции и сайты-двойники

В преддверии праздников почти все магазины объявляют о глобальных распродажах и акциях, чем пользуются мошенники. Если вы не будете достаточно осторожны, то есть вероятность попасть на фишинговые сайты, на которых может произойти утечка вашей персональной информации, либо там вы можете «поймать» вирус на свое устройство.

Совет: проверяйте сайт, где собираетесь совершить онлайн-покупку; используйте надежные платформы, с реальными отзывами; не доверяйте предложениям со сказочно низкими ценами; не вводите свои личные данные – реальные магазины не просят такую информацию.

Продажа подделок

К сожалению, даже в крупные маркетплейсы могут «проникнуть» аферисты, продавая дешевые подделки под видом брендовых товаров. И это не просто товар с надписями Abibas или Christianin Dior – все гораздо сложнее и изобретательнее.

Совет: покупайте только у официальных представителей бренда; проверяйте маркировку товара через специальные приложения; не доверяйте слишком низким ценам.

Поздравительные открытки

Да, даже безобидные поздравительные открытки в мессенджерах могут содержать повышенную опасность. Если мошенники взломают аккаунт, например, вашей бабушки, они внимательно изучат всех, кого она поздравляет, и отправят вам открытку-обманку, ведущую на некий сайт.

Например: «Личное поздравление для тебя, внучок!» (и далее идет ссылка). Перейдя по ссылке, вы можете попасть в ловушку фишеров: к примеру, ваш гаджет атакует вирус-шпион, который будет считывать всю информацию об устройстве, загруженных приложениях и паролях к ним.

Совет: никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их прислал знакомый. Открытки не должны содержать ссылок, и, если вы вдруг получите необычное «поздравление», перезвоните приславшему ее, чтобы предупредить о возможном взломе.

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