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Новогодних утренников в школах Костанайской области не будет

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Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ранее сообщила, что в связи с ограничительными мерами по нераспространению COVID-19 новогодние елки для школьников Казахстана проводиться не будут.

В управлении образования Костанайской области подтвердили, что новогодних утренников в организациях образования региона не будет, сообщает региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram. Вместе с тем, традиционное празднование Президентской новогодней елки состоится 24 декабря. Но ввиду ограничительных мер, мероприятие пройдет в дистанционном режиме, а торжественное вручение подарка от имени Президента планируется персонально с соблюдением строгих санитарных норм.

Традиционно дети из социально-уязвимых категорий (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей) получат сладкие подарки.

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