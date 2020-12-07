Новогодних утренников в школах Костанайской области не будет

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова ранее сообщила, что в связи с ограничительными мерами по нераспространению COVID-19 новогодние елки для школьников Казахстана проводиться не будут.
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В управлении образования Костанайской области подтвердили, что новогодних утренников в организациях образования региона не будет, сообщает региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram. Вместе с тем, традиционное празднование Президентской новогодней елки состоится 24 декабря. Но ввиду ограничительных мер, мероприятие пройдет в дистанционном режиме, а торжественное вручение подарка от имени Президента планируется персонально с соблюдением строгих санитарных норм.
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Традиционно дети из социально-уязвимых категорий (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей) получат сладкие подарки.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области