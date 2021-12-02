Новогодних утренников в школах не будет — глава МОН

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о проведении детских утренников в школах, передает Tengrinews.kz.
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«Что касается утренников и других массовых мероприятий: их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям. Поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет. Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ», — ответил глава ведомства в кулуарах Сената.
У министра также поинтересовались о возможности перевода школьников на дистанционный формат обучения в связи с распространением штамма «омикрон».
«Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений межведомственной комиссии. Сейчас еще недостаточно сведений, чтобы делать выводы», — прокомментировал Асхат Аймагамбетов.
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